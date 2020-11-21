أطاحت عناصر أمن دائرة تنس (55 كلم شمال الشلف) بشبكة وطنية لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وأقفت أربعة أشخاص، حسبما علم اليوم السبت لدى ذات الهيئة الأمنية. وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح الأمنية، محافظ الشرطة شريف عنقود، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عناصر أمن دائرة تنس وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها "قد أطاحت بشبكة وطنية لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وأوقفت أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة".

وأبرز ذات المصدر أن هذه العملية تمت على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل مدينة تنس أين تم توقيف شاحنة جر تحمل قارب نزهة مطاطي طوله 5 أمتار، وإخضاعها للمراقبة الإدارية ثم تحويل ثلاثة أشخاص كانوا على متن المركبة لمقر مصلحة التحقيق.

واستنادا لذات المصدر، بينت التحقيقات أن المشتبه فيهم كانوا بصدد التدبير وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فيما تم تحديد هوية مشتبه فيه رابع وتوقيفه.

وأسفرت هذه العملية عن حجز القارب المطاطي ومبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ300 ألف دينار ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ 1300 أورو بالإضافة إلى خمس سترات للنجدة وأدوات الملاحة. وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية أحيل الموقوفون أمام محكمة تنس عن قضية "تنظيم و تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية".