قالت وسائل إعلام بريطانية أن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني واردة ، خصوصا وأن إدارة جوفنتوس الإيطالي تفكر في بيعه والاستفادة منه ماديا.

ونقلا عن " ماركا " الإسبانية أكدت صحيفة " ذو صن" البريطانية أن رونالدو يفكر فعلا في الانضمام مجددا إلى النادي الملكي، لكن شرط أن يعيد "الدون" بناء علاقته مع " المرينغي" وهو الذي قطع جميع اتصالاته مع النادي باستثناء البرازيلي " مارسيلو" حيث بقى الطرفان على اتصال منتظم.

وغادر اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد النادي الملكي نحو الدوري الإيطالي خلال صيف 2018، بقيمة وصلت إلى 99 مليون أورو، وسجل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما 450 هدفا في 438 مباراة مع العملاق الإسباني بين 2009/2018 .