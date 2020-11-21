فندت جبهة البوليساريو عبر ممثليتها في مدريد إدعاءات الوزير الفرنسي السابق مانويل فالس الواهية والتي لا أساس لها من الصحة، وذلك خلال نزوله ضيفا على برنامج تعده القناة الإسبانية الثالثة "أونتينا 3" (Antena3) ، مؤكدة أنها حركت فريقها القضائي لمتابعة هذه الاتهامات الخطيرة.

ودعت جبهة البوليساريو في بيان لها اليوم السبت، الوزير الفرنسي السابق إلى تقديم "اعتذار رسمي وعلني"، مشددة على أن "هذه التصريحات بالإضافة إلى كونها لا أساس لها من الصحة، فهي تهدف أساسًا إلى تشويه سمعة رائدة كفاح الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، وصورتها وسمعتها الناصعة التي لا تشوبها شائبة".

وأوضح البيان ردًا على مغالطات مانويل فالس، في برنامج "اسبيجو بيبليكو" (Espejo Piblico) أمس الجمعة ، أن "جبهة البوليساريو هي منظمة سياسية ذات مكانة دولية، صنفتها الأمم المتحدة على أنها حركة تحرير وطنية صحراوية، تتمتع بشرعية كاملة للكفاح وتمثيل مصالح الشعب الصحراوي في عملية تقرير المصير التي تشرف عليها الأمم المتحدة".

وجددت جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، نفيها وبشكل قاطع الاتهامات الكاذبة التي أدلى بها مانويل فالس، في برنامج "اسبيجو بيبليكو" . وجددت أيضا "تأكيد التزامها الراسخ باحترام حقوق الإنسان، ومكافحة المنظمات الإجرامية، ولا سيما تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والبيع غير المشروع للأسلحة والاتجار بالبشر، التي تعيث فسادا في منطقة الساحل".

وبناء على ذلك حركت جبهة البوليساريو فريقها القضائي عبر إرسال رسالتين موجهتين إلى فالس وقناة "أونتينا 3" (Antena3) ، حتى يقوموا بتصحيح هذه المعلومات المغلوطة، التي تعبر عن ازدراء واضح للحقيقة، وتطالب " مانويل فالس بالظهور علناً والاعتذار لجبهة البوليساريو عن تصريحاته الواهية".