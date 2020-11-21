سجلت مصالح الأمن الوطني 3452 مخالفة للإجراءات الوقائية من "كوفيد-19" في المحلات التجارية من خلال عدم احترام مسافة الأمان في الفترة الممتدة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري،

كما أفادت حصيلة لمصالح الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، تسجيل 3034 مخالفة تتعلق بعدم احترام قواعد السلامة المفروضة على مستوى المحلات التجارية خلال نفس الفترة.

وأضاف بيان ذات المصالح أن المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على مواصلة عمليات المراقبة المستمرة بحزم وتكثيف العمليات التحسيسية للمساهمة في التقليل من الإصابات بالفيروس.