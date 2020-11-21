أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مكالمة هاتفية مع الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط، ناصر كمال، حيث تطرق الطرفان إلى آفاق التعاون الثنائي، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وحسب ذات البيان "شكلت هذه المكالمة فرصة للطرفين من اجل التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وهذه المنظمة الإقليمية وكذا آفاق تعزيزه".

وخلال هذه المكالمة، تناول وزير الشؤون الخارجية والأمين العام للاتحاد تقدم التحضيرات للمنتدى الإقليمي الـ5 للاتحاد من أجل المتوسط المرتقب يوم 27 نوفمبر المقبل.

للإشارة، يتزامن هذا الحدث هذه السنة مع الاحتفال بالذكرى الـ25 لمسار برشلونة، يضيف البيان. ومن جهته، أعرب ناصر كمال عن "ارتياحه للمشاركة الفعالة والنوعية للجزائر في النشاطات الأخيرة للاتحاد من أجل المتوسط والتي تم تنظيمها في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للازمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19".

ومن جهة أخرى، أشاد بوقدوم "بجهود الاتحاد المبذولة في إطار الأزمة الصحية الحالية كما عرض جهود الجزائر في هذا الشأن".

كما جدد الوزير "التزام الجزائر بالعمل سويا مع الأمين العام للاتحاد بغية تعزيز وتنويع تعاونهما".

ومن المرتقب أن يؤدي الأمين العام للاتحاد زيارة عمل للجزائر عندما تسمح الظروف الصحية بذلك، يختم البيان.