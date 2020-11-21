نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعد فيها أنصاره بأخبار "كبيرة" حول تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا.

وكتب ترامب: "معلومات تزوير كبيرة للناخبين بشأن جورجيا.. ترقبوا".

​ولا تزال إدارة الخدمات العامة بالولاية، والتي يديرها مسؤول عينه ترامب، لا تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول المقار الحكومية ومن استخدام التمويل المتاح عادة للإدارة القادمة.

ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الإذعان للنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومي وعلى مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.