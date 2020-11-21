واصل مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجماتهم على مواقع تمركز قوات الاحتلال المغربية، حسب البلاغ العسكري رقم 09 الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت.

وحسب البلاغ ذاته، شهد أمس الجمعة ونهار اليوم السبت، تنفيذ هجمات عنيفة "حولت أجزاء معتبرة من جدار العار المغربي إلى جحيم" بفعل القصف المتواصل الذي ينفذه مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وأضاف البلاغ العسكري "قصفت أمس الجمعة، وحدات من جيشنا المظفر مواقع العدو الدفاعية في قطاع آمكالا"، كما شهد نهار اليوم السبت، تنفيذ هجمات مركزة استهدفت قواعد العدو المتمركزة في المواقع التالية: قصف مركز لنقاط تمركز العدو في قطاع آمكالا، قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال في منطقة أغزالة لخشيبي بقطاع السمارة، قصف عنيف استهدف تخندقات العدو في منطقة فدرة أبروك بقطاع حوزة، قصف مركز استهدف منطقة فدرة المرس بقطاع حوزة.

وتابع البلاغ "هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي متواصلة حتى الآن مستهدفة قوات الاحتلال المغربية مخلفة أضرارا مادية وبشرية على طول جدار الذل والعار".

للإشارة، يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته المكثفة على مواقع وتخندقات العدو لليوم التاسع على التوالي، بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.