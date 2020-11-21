افتتح الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم السبت، عداده التهديفي في الدوري القطري لكرة القدم.

وشارك ابن وهران في أول مقابلة له مع نادي قطر بعد أيام من انضمامه للفريق قادما من أهلي جدة السعودي.

وافتتح بلايلي باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 17 من المقابلة التي جمعت نادي قطر بنظيره الوكرة في إطار الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وغاب بطل إفريقيا مع "الخضر" في "كان" مصر عن تربصي المنتخب الوطني شهري أكتوبر ونوفمبر بعد بقائه لفترة طويلة دون نادي، وهو ما أغضب الناخب الوطني جمال بلماضي الذي انتقده بشدة في تصريحاته الأخيرة.