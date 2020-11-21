تم تكليف صادق فضل الله باستخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى بصفة مؤقتة، حسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وجاء في قرار مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 صدر في الجريدة الرسمية "يكلف السيد صادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بضمان استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 8 نوفمبر 2020 بصفة مؤقتة".

وحسب نفس المصدر يأتي هذا القرار تطبيقا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.