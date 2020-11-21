عثر مساء اليوم على جثة رجل مجهول الهوية تبلغ من العمر حوالى 55 سنة ملقاة بالقرب من المجمع المائي بالمدخل الشرقي لبلدية عين الترك ب7 كلم غرب مقر ولاية البويرة .



وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية على الساعة 17:50 تدخل إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من اجل نقل جثة شخص من امام المجمع المائي طريق عين الترك بلدية عين الترك، الضحية من جنس ذكر مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 55سنة متوفي في عين المكان تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.