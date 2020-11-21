أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن تحديد تواريخ جديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك بالنسبة للولايات التالية: عنابة، تبسة، سكيكدة، قالمة، الطارف، سوق اهراس، غليزان، تيارت، الشلف، معسكر، تيسمسيلت.



وستخص هذه الرزنامة الأشخاص الذين ينتهي حسابهم البريدي بـ:



0 أو 1، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 22 من كل شهر.



2 أو 3، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 23 من كل شهر.



4 أو 5، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 24 من كل شهر.



6 أو 7، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 25 من كل شهر.



8 أو 9، يبقى تاريخ صب معاشاتهم يوم 26 من كل شهر.