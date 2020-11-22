قال موقع "سايت" لرصد مواقع الجماعات الارهابية، على الإنترنت أمس السبت إن فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عين زعيما جديدا وأكد مقتل زعيمه السابق عبد المالك دروكدال على يد الجيش الفرنسي في جوان الماضي.

ونقلت وكالة رويترو، عن الموقع، ومقره في الولايات المتحدة، إن "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عرضت جثة زعيمها السابق لأول مرة في مقطع مصور"، قد قتل دروكدال في مالي بعد مطاردته لأكثر من سبع سنوات في منطقة الساحل.

وقالت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إنه "بعد موت دروكدال تم اختيار جزائري آخر هو الشيخ مجاهد يزيد مبارك، المعروف أيضا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفا له".