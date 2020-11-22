أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، عدم تسجيل أي خسائر بشرية إثر الهزة الأرضية التي ضربت ولاية سكيكدة فجر اليوم شعر بها سكان الولايات المجاورة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، ذكر أن فرق التدخل المتخصصة التابعة لها قامت بعمليات استطلاع متواصلة على إثر الهزتين المسجلتين على مستوى الولاية، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية، باستثناء حالات الهلع التي تعاملت معها الحماية المدنية.

وسجلت هزتين أرضيتين ضربت ولاية سكيكدة الاولى بلغت شدتهما 5.2 درجات والثانية ارتدادية بلغت 3.9 درجات على سلم ريشتر.