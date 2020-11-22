عاد الدولي الجزائري فيكتور لكحل إلى الوراء قليلا، بالتحديد عند أول استدعاء له لتثميل منتخب بلاده ومشاركته الأساسية خلال ودية تونس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، وتعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة.

لاعب نادي لوهافر الفرنسي قال في حديثه لشبكة "بيين سبور" القطرية الناطقة بالفرنسية: "لم أعيش ضغطا مماثلا من قبل، كالذي شعرت به عند أول ظهور لي رفقة " الخضر ."

وأضاف: "حينها لم يكن لدي وقت طويل مع المنتخب، سوى بعض الأيام فقط، لحظة سماعي للنشيد الوطني كان شعورا لا يوصف وقد لامس القلب."

وأردف: "إصابتي مع المنتخب الوطني كانت فضيعة، كانت الثالثة على التوالي ، خصوصا وأني أديت أحسن موسم لي في مشواري، آنذاك قلت انتهى عهد الإصابات على مستوى الركبة وسأنطلق من جديد، لكن تعرضت بعدها للإصابة، حجم الألم كانت أكثر منه داخلي."

وأوضح فيكتور لكحل أنه بعد الإصابة ظن في بعض اللحظات بأنها النهاية خصوصا في سيارة الإسعاف وعلى سرير غرفة العمليات, مؤكدا بأن فريقه والأشخاص المحيطين به ساعدوه كثيرا للعودة مجددا إلى الميادين."