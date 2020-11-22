حددت الحكومة شروط وكیفیات قبول المتعاملین الممارسین لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونیة والكھرومنزلیة للاستفادة من النظام الجبائي التفضیلي.

ووفق المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإن شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي جاءت كمايلي:

تم إعفاء المواد الأولیة المستوردة أو المقتناة محلیا من الحقوق الجمركية على القيمة المضافة tva، وكذا المكونات المقتناة لدى المناولین الناشطین في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعیة الموجھة للمنتوجات والتجھیزات الإلكترونیة والكھرومنزلیة من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة على أن يمنح

الإعفاء لمدة سنتین قابلة للتجديد.

كما تخضع للحقوق الجمركیة بمعدل 5 بالمائة والرسم على القیمة المضافة بمعدل 19 بالمائة جمیع المجموعات والمجموعات الفرعیة والملحقات المستوردة في شكل منفصل أو مجموعات من قبل المتعاملین الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب، في حين استثنى المرسوم المعدات الھاتفیة النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبیق الإجراءات الجديدة.

*وترتبط إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضیلي بملف يخضع لدراسة لجنة تقنیة تتشكل من ممثلین عن وزارات الصناعة والمالیة والتجارة قبل تسلیم مقرر التقییم التقني إلى صاحبه وذلك من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز 45 يوما بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بین مرحلتي الإدماج حسبما ھو محدد في دفتر الشروط.

كما يجب تبرير نسبة الإدماج المحققة في بداية كل مرحلة إنتاج المنصوص علیھا في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم، وبعد تحقیق نسبة الإدماج النھائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج يتم تجديد مقررات التقییم التقني سنويا.

وحسب ما جاء في المادة الخامسة يتضمن دفتر الشروط على سبیل المثال نسبة إدماج مطلوبة تصل إلى 30 بالمائة عند صدوره بالنسبة للمواقد والمدافىء، لتصبح 60 بالمائة بعد مرور 12 شھرا، و70 بالمائة بعد مرور سنتین وبالنسبة لآلات وأجھزة تكییف الھواء فإن المتعاملین مطالبون بتحقیق نسبة إدماج تقدر بـ 30 بالمائة عند صدور دفتر الشروط وتصل إلى 70 بالمائة بعد مرور 36 شھرا.

كما ينص دفتر الشروط على تحقیق نسبة إدماج تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة للثلاجات عند الانطلاق، وتصبح 70 بالمائة بعد مرور 24 شھرا وبالنسبة لشاشات "المونتیور" وأجھزة عرض الصور غیر المزودة بأجھزة الاستقبال التلفزيوني، وأجھزة الاستقبال التلفزيوني فإن دفتر الشروط ينص على تحقیق نسبة إدماج 30 بالمائة في البداية، وترتفع بعد 24 شھرا لتصبح 50 بالمائة.

وفیما يخص أجھزة الاشعة السینیة والأجھزة التي تعتمد على استخدام أشعتي "ألفا وبیتا" أو "جاملا" أو أي كانت الاستعمالات الطبیة جراحیة أو لطب الاسنان أو الطب البیطري فینص دفتر الشروط على تحقیق نسبة إنتاج بـ 10 بالمائة عند الانطلاق وتصبح 40 بالمائة بعد مرور 36 شھرا.