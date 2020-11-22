أبرز مباريات محترفي الخضر اليوم
رياضة
22 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
نعرض أهم المباريات التي يشارك فيها محترفي المنتخب الوطني في مختلف البطولات الممتازة للدوي الانجليزي والايطالي والعربي، ومنهم:
- نادي فيلجو يراس- أف سي تونديلا - كأس البرتغال -عبد الجليل مديوب
- ماتز- نانت "الدوري الفرنسي" أوكيجة وبولحية ومهدي عبيد
- بارشلوت- أندرلخت الدوري البلجيكي- رضا حلايمية
- شفيلد يونايتد- وست هام الدوري الانجليزي - السعيد بن رحمة
- مونبوليه-ستراسبورغ الدوري الفرنسي - آندي ديلور
- رامس- نيم الدوري الفرنسي - كريم عريبي ، زين الدين فرحات
- أونجي- ليون الدوري الفرنسي - جمال بن العمري
- الدحيل- الغرافة الدوري القطري -عدلان قديورة ، سفيان هني
- العربي – السد الدوري القطري - بغداد بونجاح
- ليفربول- ليستر سيتي الدوري الانجليزي - إسلام سليماني
- نابولي- آسي ميلان "الدوري الايطالي" - فوزي غلام ، إسماعيل بن ناصر