نعرض أهم المباريات التي يشارك فيها محترفي المنتخب الوطني في مختلف البطولات الممتازة للدوي الانجليزي والايطالي والعربي، ومنهم:

- نادي فيلجو يراس- أف سي تونديلا - كأس البرتغال -عبد الجليل مديوب

- ماتز- نانت "الدوري الفرنسي" أوكيجة وبولحية ومهدي عبيد

- بارشلوت- أندرلخت الدوري البلجيكي- رضا حلايمية

- شفيلد يونايتد- وست هام الدوري الانجليزي - السعيد بن رحمة

- مونبوليه-ستراسبورغ الدوري الفرنسي - آندي ديلور

- رامس- نيم الدوري الفرنسي - كريم عريبي ، زين الدين فرحات

- أونجي- ليون الدوري الفرنسي - جمال بن العمري

- الدحيل- الغرافة الدوري القطري -عدلان قديورة ، سفيان هني

- العربي – السد الدوري القطري - بغداد بونجاح

- ليفربول- ليستر سيتي الدوري الانجليزي - إسلام سليماني

- نابولي- آسي ميلان "الدوري الايطالي" - فوزي غلام ، إسماعيل بن ناصر