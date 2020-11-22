أحكم أفراد مصلحة الأمن العمومي بمديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس صباح يوم الأحد قبضتهم على ما يفوق القنطار من اللحوم البيضاء بداخل سيارة من نوع "بيجو 405" ،أين تبين عدم إحاطة تلك اللحوم التي كانت موجهة للاستهلاك البشري بأدنى شروط الحفظ والنظافة.

وكانت العملية التي تمت على مستوى شارع "صقال شعيب" بقلب مدينة سيدي بلعباس قد مكنت من توقيف شخص أنجز ضده محضر قضائي عن تهمة "نقل لحوم بيضاء في مركبة غير مهيأة قانونيا" ، في الوقت الذي تضمنت فيه كميات اللحوم المحجوزة على كميات معتبرة من أحشاء الدجاج.