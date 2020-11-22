كشف المدير الفرعي لتعميم الإعلام الآلي والإحصائيات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية شريف مولود، أن الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم بعد غير معنيين بقرار مغادرة الإقامات الجامعية ، بغرض تعقيمها في إطار مكافحة وباء كورونا، تحضيرا للدخول الجامعي القادم 2020-2021.

وطمأن شريف مولود اليوم الأحد عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى بأن "الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم بعد لن يمسهم قرار مغادرة الإقامات الجامعية المتخذ بغرض تعقيمها"، مؤكد أن هذا القرار سيمس فقط الطلبة الذين أنهوا امتحاناتهم قائلا "حسب الرزنامة الأولية التي تلقيناها من قبل الوصاية بخصوص انتهاء استكمال السنة الجامعية 2019- 2020 والمقررة يوم 22 نوفمبر الجاري، لذلك نطلب من الطلبة الذين أتموا الامتحانات أن يتفهموا القرار ويغادروا الإقامات الجامعية لسماح لنا بمباشرة عمليات التعقيم وإعادة الترتيبات الضرورية لاستقبال الطلبة".

ليضيف خلال تدخله أن "هذا الإجراء لن يطبق على الطلبة الذين لم ينهوا بعد امتحاناتهم وأنه ستكون هناك ليونة في تطبيق هذا الإجراء بالتنسيق مع المصالح البيداغوجية".