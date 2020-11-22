شاركت الاتحادية الجزائرية للتنس في أشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية للدولية للعبة، التي جرت أمس السبت عبر تقنية التواصل بالفيديو عن بعد بسبب فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فان كلا من محمد لزعر رئيس الاتحادية بالنيابة، حمزة خلاصي مدير التنظيم الرياضي والمنافسات بالإضافة إلى جميلة مناصرة عضو المكتب الفيدرالي، قد شاركوا في هذا الموعد.

وتعد مناصرة أول امرأة في التنس الجزائري تسجل حضورها في الموعد.

وحسب المصدر ذاته فانه وبالإضافة إلى الموافقة على محضر الجمعية العامة 2019، فقد عرف جدول أعمال هذا الموعد تسجيل العديد من النقاط على غرار: زيادة عدد نواب الرؤساء المنتخبين من قبل المجلس، المساواة بين الجنسين في تركيبة الهيئة الدولية ومطالبة عضو بتحويله من الصف ''ج'' إلى الصف ''ب".