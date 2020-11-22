ألقت مصالح الشرطة القضائية بأمن الشلف القبض على 11 شخص متورط في الحرائق التي شهدتها غابات بلديتي وادي قوسين وبني حواء بالشلف وبحوزتهم أدوات الجريمة.

وحسب خلية الاتصال بأمن ولاية الشلف فإن التحريات التي قام بها عناصر الشرطة توصلت إلى الكشف عن هوية الأشخاص الذين قاموا بإضرام النيران بالغابات على مستوى الجهة الشمالية الشرقية لولاية الشلف خاصة ببلديتي وادي قوسين و بني حواء، وتتراوح أعمار الموقوفين الـ 11 ما بين 25 و 70 سنة وينحدرون من البلديات المذكورة،

كما ضبطت بحوزتهم قارورات معبأة بالبنزين معدة لذات الغرض، بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل في اتصالاتهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وقد تمت إحالة الموقوفين إلى محكمة تنس بتهمة الحرق العمدي لأملاك غابية، المساس والاعتداء على أمن الدولة، الاستيلاء على أملاك عمومية في انتظار محاكمتهم.