نظم عدد من خريجي الجامعة بأدرار في مختلف التخصصات وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام مقر ولاية ادرار، التزم فيها المحتجون بكامل إجراءات وتدابير الوقاية من كوفيد19.

وطالبوا من والي الولاية التدخل من اجل تحقيق العدالة والشفافية في التوظيف بمختلف الشركات المتواجدة بتراب الولاية.

وقال عدد من هؤلاء لـ"الخبر" أنهم سجلوا أنفسهم بوكالة التشغيل المحلية مند سنوات واغلبهم من خريجي سنوات 2015 و2014 وحتى 2013 ولم يتحصلوا على منصب عمل رسمي ومنهم من لم يتحصل على حتى عقد إدماج بسبب توقف عقود الإدماج مند سنتين موضحين أن كل سنة يتخرج من جامعة ادرار لوحدها نحو 2000 طالب ناهيك عن الذين تخرجوا من جامعات أخرى واغلبهم عاطلين عن العمل وخاصة في الإلكترونيك والاليكتروتقني والهندسة الكهربائية والمدنية.