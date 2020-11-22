قالت اليوم صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يقدم "أسوأ نسخة" له منذ نحو 25 عاما عقب تعرضه لثلاثة هزائم وتعادلين من أصل 8 مباريات خاضها في "الليغا" ليحصد 11 نقطة من أصل 24 نقطة ممكنة.

وأوضحت المصدر ذاته أن " البلوغرانا" لم يشهد هذه البداية السيئة منذ سنة 1995 وإن كان العملاق الكتالوني شهد بداية غير جيدة في موسمي 2002 و2004، ولكنه نجح في الحصول على 12 نقطة خلال ثمانية مباريات أكثر بنقطة من موسم 1995 والموسم الحالي.

وأضافت "ماركا " أن البارصا" كانوا قد خسر ثلاثة مباريات في أول 8 مباريات لعبها في موسم 2001، ولكنه فازوا بأربعة مباريات وتعادلوا في واحدة ليحصدوا 13 نقطة.

بالمقابل، قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه ورغم أن ما فعله برشلونة في الموسم 1992 يشابه ما حدث معه في هذا الموسم غير أنه أحرز لقب بطولة دوري الإسباني في ذلك الموسم، مما يشكل "دافعا قويا " للعملاق الكتالوني للفوز باللقب هذه المرة أيضا.