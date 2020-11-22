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إحصائيات وفاق سطيف قبل انطلاق الموسم

رياضة
22 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
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رصد نادي وفاق سطيف إحصائيات المباريات الودية التي خاضها تحسبا لانطلاق الموسم الكروي 2020/2021.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على فايسبوك فان النسر الأسود خاض 5 وديات ، سجل من خلالها فوزين وتعادل واحد وانهزم رفقاء الحارس خذايرية في لقاء واحد أمام شبيبة سكيكدة. وبلغت الحصيلة التهديفية للوفاق  خلال تحضيراته 10 أهداف فيما تلقت شباكه 8 أهداف. ويواجه أصحاب اللونين الأبيض والأسود في أول لقاء رسمي منافسات الرابطة المحترفة الأولى اتحاد الجزائر.

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