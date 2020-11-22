شرف الدين عمارة: سعيد بالتتويج والشباب في الطريق الصحيح
أبدى الرئيس المدير العام لشباب بلوزداد شرف الدين عمارة سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للقب السوبر، وهو الثالث له على الصعيد الشخصي.
وقال شرف الدين في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: "أنا سعيد بهذا التتويج ، مسرور للجميع وكل فرد في الفريق، سعيد كذلك للمشروع الرياضي وللرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة، كتبنا صفحة أخرى تاريخ شباب بلوزداد."
وأضاف :" هذا حافز معنوي، سمح لنا بأخذ فكرة عن الفريق وعن النقائص التي يمكن إضافتها مع الوقت ، بالنسبة لي لا يهمني ما يقال وهناك بقدر مايهمني أن شباب بلوزداد في الطريق الصحيح."
وأردف : "فوزنا باللقب أو عدم فوزنا به يبقى هدفنا مواصلة العمل لتحقيق أهدافنا وإنجاح مشروعنا الرياضي."
وختم شرف الدين كلامه: "أشكر كل المناصرين الذين تمنوا لي الشفاء مؤخرا ، اللاعبون يعلمون أن الجمهور دائما خلفهم ، أهدي لهم كذلك هذا اللقب."