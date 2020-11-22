أبدى الرئيس المدير العام لشباب بلوزداد شرف الدين عمارة سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للقب السوبر، وهو الثالث له على الصعيد الشخصي.

وقال شرف الدين في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: "أنا سعيد بهذا التتويج ، مسرور للجميع وكل فرد في الفريق، سعيد كذلك للمشروع الرياضي وللرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة، كتبنا صفحة أخرى تاريخ شباب بلوزداد."

وأضاف :" هذا حافز معنوي، سمح لنا بأخذ فكرة عن الفريق وعن النقائص التي يمكن إضافتها مع الوقت ، بالنسبة لي لا يهمني ما يقال وهناك بقدر مايهمني أن شباب بلوزداد في الطريق الصحيح."

وأردف : "فوزنا باللقب أو عدم فوزنا به يبقى هدفنا مواصلة العمل لتحقيق أهدافنا وإنجاح مشروعنا الرياضي."

وختم شرف الدين كلامه: "أشكر كل المناصرين الذين تمنوا لي الشفاء مؤخرا ، اللاعبون يعلمون أن الجمهور دائما خلفهم ، أهدي لهم كذلك هذا اللقب."