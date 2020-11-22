سجلت الجزائر 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 74.862 حالة، حسب آخر إحصائية للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا.

كما تم تسجيل 17 حالة وفاة خلال نفس الفترة.

و أضاف المصدر أن 611 مريضا تماثلوا للشفاء، و أن العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس بلغ 48794 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2275 حالة, حسب الدكتور فورار الذي أفاد كذلك بأن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف الناطق الرسمي للجنة أن 8 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 16 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 24 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.