أكد مجلس الوزراء السوداني، إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، بفيروس كورونا.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأحد, أن مانيس أجرى الفحص المعملي لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية، لافتا إلى أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف البيان أنه تجري عملية فحص وتتبع لمن خالطهم الوزير عمر مانيس، بحسب الإجراءات الصحية المُتبعة بواسطة وزارة الصحة.

وكان وزيرا الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، والمالية هبة محمد علي, وكبير مستشاري رئيس وزراء السودان الشيخ خضر، أصيبوا بفيروس كورونا.

من جهة اخرى، دعا وزير الصحة في وقت سابق إلي إيجاد حل سريع لمشكلة تمويل شراء الأدوية والتي تعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام الصحي في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا خلال الموجة الثانية.