اقتنت ولاية تيزي وزو وسائل لحماية الطواقم الطبية من فيروس كورونا المستجد فيما ينتظر استلام حصة من 28 سريرا للإنعاش خلال الأيام المقبلة, وفق ما علم اليوم الأحد لدى المدير المحلي للصحة والسكان، محمد مختاري.

وأكد ذات المسؤول انه سيتم اقتناء 28 سريرا للإنعاش خلال الأيام المقبلة، ستوجه لتعزيز قدرات الهياكل الصحية في التكفل بالمصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون لهذه الطلبية التي أعدتها اللجنة الولائية للإنعاش.

وأضاف قائلا : "العائق الوحيد الوارد هو عدم توفر التجهيزات المعنية في السوق".

كما أفاد مدير الصحة في ذات السياق بأنه ستبلغ قدرات الولاية بعد استلام هذه التجهيزات 65 سريرا للإنعاش مقابل 37 حاليا، ما سيسمح تعزيز قدرات مختلف الهياكل الصحية وفق المخطط التنظيمي الذي أعدته مديرية الصحة.

وحسب توضيحات مختاري، ستستفيد هياكل القطب الشمالي بالولاية، وهم مؤسسات الصحة الجوارية لتيغزيرت وازفون المتوفرة حاليا على خمس أسرة, من سبعة أسرة جديدة, في حين ستستفيد هياكل القطب الجنوبي المتمثلة في مؤسسات الصحة العمومية الجوارية لدراع الميزان وبوغني التي تتوفر على أربع اسرة، من ستة أسرة جديدة.

كما ستستفيد مؤسسة الصحة الجوارية لعين الحمام المتوفرة على سرير انعاش واحد من خمسة أسرة جديدة، في حين سيتم توجيه 10 أسرة جديدة للمستشفى الجامعي "ندير محمد" المتوفر على 23 سرير.

و بالموازاة، اقتنت ولاية تيزي وزو بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، وسائل الحماية لعمال المؤسسات الطبية، وفق ما ذكره ذات المسؤول.

كما أشار إلى تعيين "منسق كوفيد 19" على مستوى مجمل المصالح الصحية بالولاية في إطار تنفيذ المخطط التنظيمي لمكافحة الوباء، والتي تتمثل مهمته في "التكفل بصفة حصرية بكل ما يخص الكوفيد 19 ".

و يتكفل هذا المنسق "بالاتصال الدائم بخلية الأزمة المنصبة على مستوى مديرية الصحة، موازاة مع تسيير كل ما تعلق بهذه الجائحة على غرار تسيير مخزون الوسائل أو تحويل مريض من مؤسسة إلى أخرى من اجل استغلال أفضل للوسائل المتوفرة في الميدان".

كما أكد المسؤول عن تجند "السلك الطبي و كل المجتمع لمواجهة هذه الجائحة عبر الولاية "، ملحا في السياق عن "ضرورة تعزيز الوقاية و التحسيس اللذان يمثلان أحسن وسيلة للقضاء على هذا الفيروس".