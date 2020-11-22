تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن غليزان من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة و مبلغ مالي من عائدات الترويج.وهذا بناء على معلومات مؤكدة وردت المصلحة مفادها وجود شخص معتاد الإجرام يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه العائلي وهو بصدد ترويجها في أوساط الشباب.و بعد اتخاذ جميع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة،تمكنت ذات الفرقة من توقيفه وحجز521 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قدر ب: 8000 دينار من عائدات الترويج.حيث قدم المروج لوكيل الجمهورية الذي أمر بوضعه وراء القضبان.