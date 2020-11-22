أصدرت ولاية باتنة قرارا يمنع منعا باتا عبر إقليم بلديات الولاية ال 61 إقامة حفلات الزواج والختان على مستوى جميع السكنات والمنازل الخاصة باعتبار أنها تعد من بين عوامل انتشار وباء كوفيد- 19، حسب بيان صدر اليوم الأحد من مصالح الولاية .

وجاء في البيان أن المصالح الأمنية تم تكليفها وفقا لاختصاصها الإقليمي وبصفة فورية، إحالة صاحب السكن أو المنزل الذي يقام فيه حفل الزواج أو الختان للمتابعة القضائية أمام الجهات القضائية المختصة وفقا للإجراءات الجزائية المقررة قانونا .

وتضمن ذات البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه القرارات تأتي نتيجة عدم إحترام تدابير الصحة والوقاية والإخلال بقواعد التباعد الإجتماعي.

للتذكير، فقد كان والي باتنة, توفيق مزهود, قد أعلن في بيان سابق صدر يوم 9 نوفمبر الجاري اتخاذه لجملة من الإجراءات والتدابير الإحترازية و الوقائية لمكافحة انتشار وباء كوفيد- 19.

وتضمنت الإجراءات السابقة منع جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية وتعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية وكذا تعليق نشاط النقل الجماعي ما بين الولايات وغلق أسواق بيع المركبات اعبر إقليم الولاية .

كما تضمنت إجراءات 9 نوفمبر، الإبقاء على فرض ار تداء الكمامة و احترام نسبة 50 بالمائة في الحافلات مع فرض ارتداء الكمامة بصفة إجبارية في الطرق والأماكن العمومية وأماكن العمل و الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية.