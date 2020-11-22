أعلنت شركة سونلغاز اليوم الأحد في بيان لها انه سيتم تسجيل تذبذب في التزويد بالكهرباء يومي الثلاثاء 24 نوفمبر والأربعاء 25 من نفس الشهر في بعض أحياء بلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة بسبب أشغال صيانة الأعمدة الكهربائية.



وسيمس هذا التذبذب الذي سيمتد بين الساعة 09 سا و 16 سا خلال اليومين حي 1500 سكن عدل بلاطو-جنوب الموقع 2 بأولاد فايت (جزئيا)، حسبما جاء في البيان.



وفي هذا الصدد يعلم امتياز توزيع الجزائر العاصمة المتمثل في مديرية التوزيع لبلوغين زبائنه عن وضع تحت تصرفهم للرقم الأخضر 3303، معتذرة عن الازعاج الذي تسبب فيه هذا الانقطاع.