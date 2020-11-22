اعتبر مساعد مدرب شباب بلوزداد, كريم بختي, اليوم الاحد, أن تتويج فريقه بالكأس الممتازة, سهرة السبت, على حساب اتحاد الجزائر (2-1) بملعب 5 جويلية بالعاصمة, يسمح للاعبين بالبقاء على نفس الديناميكية, بعد اربعة اشهر عن تتويجهم بلقب بطل الجزائر.



وصرح بختي: "دخلنا المباراة بنية التتويج بلقب جديد. صحيح أننا تأثرنا بتوقف التحضيرات إثر إصابة بعض العناصر بجائحة كورونا. والدليل على ذلك هو التراجع البدني للاعبين في الشوط الثاني, لكن رغبتهم كانت كبيرة من اجل افتكاك هذا التاج الذي يسمح لنا بالبقاء على نفس الديناميكية".



وكانت تشكيلة الشباب السباقة الى افتتاح باب التهديف عن طريق امير سعيود (10 ض.ج) ليضيف زميله المستقدم الجديد البينيني كوكبو الهدف الثاني (35) وفي المرحلة الثانية قلص الاتحاد الفارق بهدف من محيوص (61).



وتعد هذه الكأس الممتازة هي الثانية في تاريخ نادي "العقيبة" بعد سنة 1995 أمام شبيبة القبائل (1-0).



واضاف: "الآن علينا العودة الى العمل وتحضير مباراتنا في رابطة الأبطال الافريقية التي باتت قريبة (امام النصر الليبي). ولدينا تشكيلة متكاملة قادرة على اللعب على كل الجبهات".



وفيما يخص رأيه عن الوافد الجديد, مارسلوين كوكبو, اعرب بختي عن "رضاه" عن اول مشاركة له تحت الوان "السياربي".



وقال في هذا الصدد "التحق مؤخرا بالفريق, صحيح انه ليس في قمة مستواه بدنيا. لكن وبالنظر لما حققه امس السبت, فهذا يعني انه لاعب رائع بإمكانه ان يقدم لنا الاضافة في الهجوم".



وحول مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية, المقررة يوم الاحد المقبل بملعب 5 جويلية (00ر17), شدد بختي على ضرورة تحقيق نتيجة "مطمئنة" لمواصلة المنافسة.



واختتم قائلا: "ليست لدينا أي معلومات حول المنافس, لكن نعرف انه يمتلك لاعبين جيدين. علينا الفوز بلقاء الذهاب وبنتيجة مطمئنة, من اجل خوض مباراة العودة بالقاهرة (مصر) بأكثر راحة".