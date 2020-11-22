تحولت احتفالات عيد ديوالي الهندوسي أو (عيد الأنوار) في بريطانيا، إلى فاعليات افتراضية عبر الإنترنت بدلا من حفلات الرقص والغناء في الهواء بسبب الإجراءات الحكومية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونظمت جمعية لنكولن إنديان احتفالات في منطقة لنكولنشاير من خلال تطبيق زوم الإلكتروني شارك فيها مئات الهنود، لإحياء المناسبة الهامة للهندوس والسيخ، بديلا عن الاحتفالات المعتادة التي كانت تجري في الأماكن المفتوحة.

وقالت رونا ساها، عضوة بالجمعية، إن الناس بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاجتماع لرؤية العائلة والأصدقاء.

وتستمر الاحتفالات بعيد ديوالي، المعروف باسم مهرجان الأنوار، على مدى خمسة أيام من قبل ملايين الهندوس والسيخ ومعتنقي ديانة الجاينية الهندية القديمة.

وبدأ العيد هذا العام في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويقام اليوم الرئيسي للاحتفالات في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الدكتورة ساها إن الجمعية اختارت نهاية هذا الأسبوع للاحتفال المجتمعي الأكبر بحوالي 200 شخص يرتدون الزي التقليدي، لكنهم سوف يشاركون من منازلهم.

وأرسلت العائلات مقاطع فيديو لأغاني ورقصات يؤديها الفانون في أفلام بوليوود الهندية.

ما هو ديوالي؟

ديوالي هو مهرجان لإضاءة الأنوار لمدة خمس ليال، وتكون بمشاركة الملايين من معتنقي ثلاث ديانات هندية في جميع أنحاء العالم.

عادة ما يكون المهرجان في وقت ما بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، مع تغيير التاريخ كل عام.

ويتم تزيين كل شيء بالمصابيح الزيتية الصغيرة تسمي دياس، في الشوارع والمنازل والمتاجر والأماكن العامة مزينة بمصابيح زيتية صغيرة تسمى دياس.

وأضافت الدكتورة ساها: "إن ديوالي يتعلق إلى حد كبير بتجمع الأسرة والمجتمع، لذلك أردنا أن نؤكد على إمكانية تحقيق هذا الهدف حتى في ظل الإغلاق."

وأضافت: "كان الأمر معقدا، لكن تم تنفيذه بذكاء وسارت الأمور بسلاسة شديدة."

"حظيت كل عائلة بفرصة أن تتمنى لأصدقائها والعائلات الأخرى عيد ديوالي سعيد وأن يشاركوا لحظة التفاؤل بالمستقبل، وهو أمر إيجابي حدث لهم خلال عام 2020".

وأوضحت أن بعض التعليقات جاءت إيجابية ومنها، " نحن مندهشون جدا من مدى روعته"، وأن هذا " أفضل اجتماع Zoom حضرته "، وهناك من قال "رائع جدا لرؤية الأصدقاء والعائلة ".

وجمع هذا الحدث 2100 جنيه إسترليني لشركة الإسعاف الجوي لينكس ونوتس.