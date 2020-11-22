قررت السلطات الولائية لسيدي بلعباس غلق أبواب مسجد "بلال بن رباح" الكائن بحي بومليك الشعبي في الضاحية الشرقية لمدينة سيدي بلعباس لمدة 15 يوما ، على خلفية تأكيد المصالح الطبية وفاة متطوع على مستوى ذات المسجد متأثرا بمضاعفات فيروس كوفيد 19 مؤخراً.



وكانت الجهات المختصة قد باشرت فور إتخاذ السلطات لقرار غلق أبواب المسجد المعني ، عمليات تعقيم واسعة النطاق هناك ، في وقت صرح فيه مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سيدي بلعباس السيد عبد الحميد مربعي في إتصال هاتفي ب "الخبر" قائلاً: "لقد تقرر مؤخراً غلق أبواب مسجد بلال بن رباح لمدة تقارب الاسبوعين وهو إجراء احترازي - وقائي أكثر منه شيئا آخر ، وهنا وجد الإشارة إلى اقدامنا على اشعار المصلين بقرار الغلق الجزئي و تعليق الصلوات بداخل الصرح الديني قبيل غلق المرفق ، خاصة بعد تأكيد المصالح الطبية إصابة المتطوع بالفيروس أيام قليلة قبل أن توافيه المنية بسبب مضاعفات ذات الوباء".



يذكر أن مسجد بلال بن رباح هو أول مسجد بولاية سيدي بلعباس تعلق على مستواه الصلوات منذ منح السلطات العليا بالبلاد الضوء الأخضر لعودة مزاولة الشعائر الدينية ببيوت الله عبر كافة ولايات الجمهورية.