ينهى إلى علم الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتروا تذكرة في الجزائر صادرة عن المحلات التجارية

Aigle Azur

ولم يتم نقلهم بسبب توقف نشاط هذه الشركة في 6 سبتمبر 2019 وتصفيتها الإجبارية في 16 سبتمبر 2019 ،أنهم مدعوون

للإعلان عن أنفسهم لوحدة التصفية قبل تاريخ 24 ديسمبر 2020 ،

ويتم ذلك إما على بوابة الويب:

https://sites.google.com/aigle-azur.dz/declarer-mon-billet-non-utilis



أو بالبريد على العنوان اآلتي: وحدة تصفية إيجل أزور، مبنى موريتانيا 01 ، ساحة بيرو، الجزائر العاصمة 16000.

يتعين على المعنيين بالأمر (حاملي التذاكر المدفوعة وغير المستخدمة) تحديد رقم التذكرة وبيان الهوية البنكي الخاص بهم

نص البيان pdf