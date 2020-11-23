بيان صحفي من (Azur Aigle) الشركة قيد التصفية
مجتمع
23 نوفمبر 2020 () - مصلحة الإشهار
ينهى إلى علم الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتروا تذكرة في الجزائر صادرة عن المحلات التجارية
Aigle Azur
ولم يتم نقلهم بسبب توقف نشاط هذه الشركة في 6 سبتمبر 2019 وتصفيتها الإجبارية في 16 سبتمبر 2019 ،أنهم مدعوون
للإعلان عن أنفسهم لوحدة التصفية قبل تاريخ 24 ديسمبر 2020 ،
ويتم ذلك إما على بوابة الويب:
https://sites.google.com/aigle-azur.dz/declarer-mon-billet-non-utilis
أو بالبريد على العنوان اآلتي: وحدة تصفية إيجل أزور، مبنى موريتانيا 01 ، ساحة بيرو، الجزائر العاصمة 16000.
يتعين على المعنيين بالأمر (حاملي التذاكر المدفوعة وغير المستخدمة) تحديد رقم التذكرة وبيان الهوية البنكي الخاص بهم