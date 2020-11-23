كشفت الاكاديمية والباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية البريطانية بلندن، الدكتورة ميس عبسي في حوار خصت به الإذاعة الجزائرية من سطيف، مساء أمس الأحد، عدة معطيات متعلقة باللقاحات المطورة ضد كوفيد-19، أهمها

ـ رحيل فيروس كورونا متوقع في ظرف سنة مع تطوير اللقاحات بعدة مخابر عالمية.

ـ 14 لقاحا في المرحلة السريرية الثالثة، ظهرت نتائج بعضها ايجابية جدا بنسبة فاقت 90 % و ستظهر أخرى تباعا الأسابيع المقبلة.

ـ نسب النجاعة المقدمة واقعية و يتم مراجعتها من قبل لجنة علمية مستقلة.

ـ مناعة الأجسام المضادة تصل من 8 أشهر إلى سنة.

ـ يتم حاليا العمل على لقاحات تعطى عن طريق الأنف لأن الأنف هو المدخل الرئيس للفيروس.

ـ سيتم في البداية تلقيح كبار السن و العاملين في القطاع الصحي ليشمل باقي الفئات لاحقا.

ـ بخصوص اللقاح الخارق المتداول إعلاميا : يجري العمل على تطوير لقاحات ضد عدة فيروسات مجتمعة.

ـ من المهم جدا الحرص على النوم جيدا و التغذية الجيدة لتفادي الخطر المضاعف.

ـ التعايش مع كورونا واقع مفروض لابد منه و ذلك باحترام الإجراءات الصحية الوقائية المعروفة .