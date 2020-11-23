أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن إصابة مدافعه الدولي الجزائري عيسى ماندي بفيروس كورونا. وحسب الموقع الرسمي للفريق فإن الكشوفات التي أجريت على اللاعبين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد جاءت ايجابية لعيسى ماندي فيما كانت سلبية لباقي زملائه وأعضاء الطاقم الفني. وأضاف المصدر ذاته أن بطل إفريقيا رفقة " الخضر" لا يعاني من أية أعراض ، لكنه سيخضع لفترة حجر صحيا وفق البروتوكول المتفق عليه. وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت إصابة الحارس عز الدين دوخة بفيروس كورونا ، مضيفة أن الفحوصات التي أجراها حامي عرين نادي الرائد جاءت ايجابية ، ويعد دوخة رابع لاعب من صفوف الخضر يصاب بكوفيد 19 منذ عودتهم من زيمبابوي.