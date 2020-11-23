وضعت الرابطة المحترفة لكرة القدم برنامج مباريات الجولة الأولى من منافسة المحترف الأول والمقرر انطلاقها في 27 نوفمبر الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية فإن مباراة اتحاد بلعباس ضد مولودية الجزائر ولقاء جمعية عين مليلة بشباب بلوزداد تم تأجيلهما إلى وقت لاحق بسبب المشاركة الجزائرية في المنافسات الإفريقية.

واستنادا إلى المصدر ذاته فإنه تم كذلك تحديد تواريخ مواجهات شهر ديسمبر حيث ستلعب جولات المحترف الأول على الشكل التالي:

ـ الجولة الثانية : 4 و5 ديسمبر

2020 ـ الجولة الثالثة : 11 و12 ديسمبر 2020

- الجولة الرابعة : 18 ديسمبر

2020 ـ الجولة الخامسة : 22 ديسمبر 2020

- الجولة السادسة : 26 ديسمبر 2020.