أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الإثنين عن توزيع قرابة ملياري (2) جرعة من اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا للدول الفقيرة مطلع العام القادم في عملية "عملاقة".

وقالت اليونيسيف إنها تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار إبرة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبورندي، كجزء من برنامج "كوفاكس"العالمي لمكافحة الوباء.

وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "جافي" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة"، ويهدف البرنامج أساسا إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.

وتتسابق شركات الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم للوصول إلى حل لكبح جائحة كورونا الذي أصاب أكثر من 58 مليون شخص وتسبب بمقتل 1.3 مليون آخرين بينما أظهر لقاحا "فايزر" و"موديرنا" نتائج مبشرة، وبانتظار حصولهما على الموافقة للاستخدام الطارئ.