تفاعل زملاء مهاجم الخضر آندي ديلور مع اللقب الجديد الذي أطلقه على نفسه

وغرد لاعب مونبوليه عبر صفحته الرسمية على تويتر مازحا:"أرى الغنم في كل مكان، سنمرح جميعنا معا،" مضيفا: "اشتقت إليكم كثيرا، 3 أهداف وتمريرة حاسمة في أسبوع، أنا رجل سعيد."

ولا يتردد ديلور في الاحتفال عقب تسجيله للأهداف بطريقة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق أندي على نفسه مؤخرا بعد رأسيته في شباك منتخب زيمبابوي بالعاصمة هاراري لقب "أندي بوزلوف أو ديلور بوزلوف"، حيث تفاعل معها رواد الفايسبوك، انستغرام وتويتر، خصوصا زملاء اللاعب في صفوف المنتخب الوطني أين علق رضا حلايمية على رأسية ديلور ضد ستراسبورغ عشية أمس قائلا :" آندي بوزلوف وأرفقها بصورة للاعب رفقة خروف بقرنين."