طعنت هيئة دفاع السعيد بوتفليقة ووزير العدل الأسبق الطيب لوح، في قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وطعن دفاع المتهمين بعد تكييف التهم الموجهة إليهم في قضية التأثير على قرارات العدالة على أساس جناية.

ويتابع لوح والسعيد بوتفليقة في القضية رفقة سبعة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل وكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت وزوجة شكيب خليل وإبنائه. ووجهت للطيب لوح والسعيد جناية سوء استغلال الوظيفة والتحريض على التحيّز والتزوير في محررات رسمية و التأثير على قرارات العدالة.