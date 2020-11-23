تساقطت ليلة الأحد إلى الإثنين أولى ثلوج فصل الخريف ببلدية بوحمامة ومنطقة عين ميمون ببلدية طامزة ولاية خنشلة.

وبدأت طبقة الثلوج في التشكل ليلة أمس الأحد على قمة رأس كلثوم بجبل شلية الذي يصل ارتفاعه إلى 2328 متر وعلى منطقة بوحمامة التي يتواصل بها تساقط الثلوج وسط أجواء من البرد الشديد الذي ساد المنطقة طوال الليل. كما عرفت جبال منطقة عين ميمون ونوغيس ببلدية طامزة هي الأخرى تساقطا كثيفا للثلوج طيلة الليل.

وحسب جمال بوقويدر إطار بملحقة الديوان الوطني للأرصاد الجوية بولاية خنشلة فإن موجة البرد والتساقط الغزير للأمطار بالمنطقة ستبقى متواصلة إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء مع إمكانية تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1800 متر على أن يعرف الطقس تحسنا بداية من ظهيرة يوم الثلاثاء.

واستنادا لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية فإنه لم يتم تسجيل أي تدخلات بالمنطقة على اعتبار أن تساقط الثلوج كان في الفترة الليلية وبمنطقة جبلية لا توجد بها الحركة.