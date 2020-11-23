تقلص عدد المترشحين لانتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليصبح أربعة بعدما أودعت خمسة أسماء ملفات ترشحها.

وسيتنافس كل من "باتريس موتسيبيه" رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي، و"أحمد ولد يحيى" رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، فضلا عن جاك أنوما عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحادين الإفريقي والدولي، وأوجستين سينغور رئيس الاتحاد السنغالي للعبة على رئاسة الكاف بعدما تم إيقاف رئيسها أحمد أحمد لمدة خمس سنوات لتورطه في قضايا فساد من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة لهيئة الرئيس " جياني أنفانتينو".