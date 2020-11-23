أكد وزير التجارة، كمال رزيق خلال محادثات أجراها مع سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري-إماراتي لتعزيز التعاون الثنائي واستقطاب المزيد من الاستثمارات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان "أجرى وزير التجارة كمال رزيق يوم الأحد، محادثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف خميس سباع أل علي، حيث تطرق الطرفان إلى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين "كما شكل اللقاء فرصة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

و في هذا الصدد، عبر رزيق عن ارتياحه إزاء "التطور الايجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي، مؤكدا ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات ".

كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين إلى الولوج للسوق الجزائرية، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود امتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الأجانب في الجزائر وذلك بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي بالجزائر، "التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع ا لجزائر" في شتى المجالات. كما أكد بحث كل السبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية اقتصاد البلدين.