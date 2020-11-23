قامت مصالح أمن ولاية غليزان بعملية واسعة النطاق مست مختلف أحياء المدينة للقضاء على أوكار الجريمة بشتى أنواعها ووضع حد لنشاط عصابات الأحياء. حيث شارك في هذه العملية مختلف الوحدات العملياتية والتي مكنت من توقيف 20 شخصا من بينهم 11 شخصا مبحوثا عنهم من قبل العدالة في عدة قضايا.

كما تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ571 قرص مهلوس بالإضافة إلى كمية من المخدرات، مع حجز 454 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام وأربع أسلحة بيضاء.

كما قامت مصالح الأمن بالموازاة بحجز 869 وحدة من مادة الشمة، و 08 دراجات نارية، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام العدالة.