اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضع الوبائي مقلق جدا.

وقال الوزير بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن الأطقم الطبية أُجهدت كثيرا في حربها ضد تفشي فيروس كورونا.

وأشار وزير الصحة إلى أن الجزائر تستخدم ثلاثة أنواع من الكواشف وهي "بي سي آر"، "السيرولوجي" و "أنتيجينيك"، مؤكدا أن الكواشف التي تستعملها الجزائر لتشخيص المصابين بكورونا كانت مستوردة من الخارج بأسعار باهظة، وأن تحليل “بي.سي.آر” رصدت له ميزانية كبيرة باعتبار سعره الباهظ كونه يكشف عن 90 بالمائة من نتيجة الإصابة.

كما أكد بن بوزيد "إن المستشفيات الميدانية متوفرة ولكن أتمنى أن لا نصل إلى هذه الدرجة ولما يتطلب الوضع استغلالها لا يوجد أي مشكل حيث يوجد فندق كبير جهز كمستشفى من 250 سرير ويتم تزويده بالأكسجين".