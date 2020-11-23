استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى يوسف دمارجي، 9 أشخاص في مناسبات منفصلة، بين يوم أمس الأحد وصباح اليوم، ظهرت عليهم أعراض التسمم، توفي 5 منهم. فيما لا يزال 4 آخرين تحت الرعاية الطبية المركزة بمصلحتي الإنعاش وتصفية الكلى، إلى غاية منتصف النهار.

ويجري التحقيق لتحديد أسباب هذه الوفيات والمادة المستهلكة يرجح أن تكون مشروبا، تناوله المتوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و57 سنة، والمقيمون بأحياء مختلفة تقع في الجهة الشرقية لمدينة تيارت، وكذا المتواجدين في العناية المركزة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 43 سنة، أحدهم تم تحويله على جناح السرعة، من مصلحة تصفية الكلى إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى في حدود الحادية عشر بسبب تدهور حالته الصحية.