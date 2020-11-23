أسندت إدارة اتحاد الجزائر مهمة تدريب الفريق إلى المساعد عريبي بوزيان الذي سيكون المسؤول الأول عن الفريق خلفا لفرانسوا تشيكوليني.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على فايسبوك فإن بوزيان سيعمل برفقة "نيكولا بوب" كمحضر بدني ، محمد بن حمو كمدرب للحراس.

وأرفقت الإدارة خبر التعيين بالسيرة الذاتية للمدرب الجديد للاتحاد الذي سبق وأن عمل في أندية محترمة على غرار نادي موناكو وفريق رامس الفرنسي. وتمنت إدارة النادي كل التوفيق لعريبي بوزيان في منصبه الجديد.