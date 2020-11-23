توفي، اليوم الإثنين، وزير الاتصال الأسبق والناطق باسم الحكومة في حكومة عبد العزيز بلخادم عبد الرشيد بوكرزازة، عن عمر يناهز 65 عاما.

الفقيد عبد الرشيد بوكرزازة، من مواليد 19 أفريل 1955 بجيجل تربى وترعرع في مدينة قسنطينة.

وتحصل على شهادة ليسانس في الفيزياء والكيمياء من جامعة قسنطينة سنة 1978، وشهادة دراسات عليا في الفيزياء والكيمياء من جامعة قسنطينة سنة 1982.

كان أستاذا في التعليم العالي بجامعة قسنطينة 1977- 1986، بالإضافة إلى منصب أمين عام الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية (UNJA) سنة 1986-1999، وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني 1986-1998، نائبا بالبرلمان الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني 1997-2002 ووزيرا للاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية 2007-2008.