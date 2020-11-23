تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي اللقاءات التي تسعى فيها بعض الفرق للتأهل أو تأكيده فيما تختلف أهداف الأندية الأخرى بين فض صراع الريادة، التدارك، أو الثأر وذلك قبل جولتين من إسدال الستار عن مواجهات دور المجموعات.

وستلعب اللقاءات على الشكل التالي:

لقاءات الثلاثاء:

رين الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي، كراسنودار الروسي- إشبيلية الإسباني، جوفنتوس الإيطالي- فرينكفاروزي المجري، دينامو كييف الأوكراني- برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني- كلوب بروج البلجيكي، لازيو الإيطالي- زينيت الروسي، باريس سان جرمان الفرنسي- لايبزيغ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي- اسطنبول باشاك التركي.

لقاءات الأربعاء :

مونشغلادباخ الألماني- شاختار دونيسك الأوكراني، أولمبياكوس اليوناني-مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني ــ ريد بول سالزبورغ النمساوي، أتليتيكو مدريد الإسباني- لوكوموتيف موسكو الروسي، إنتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني، مارسيليا الفرنسي- بورتو البرتغالي، ليفربول الإنجليزي- أتلانتا الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي- ميتييلاند الدنماركي.