ذكر الأستاذ فريد خميستي لـ"الخبر" أنه تلقى صباح اليوم الإثنين، إشعارا من عرفة التحقيق الخامسة بمحكمة وهران ـ فلاوس، بقرار إحضار المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين للتحقيق القضائي، في القضية التي يوجد فيها رهن الحبس المؤقت بسجن وهران، منذ يوم 23 سبتمبر الماضي.

وأضاف أن موكله سيتم إحضاره من السجن إلى محكمة فلاوسن لسماعه في الموضوع. وذكرت هيئة دفاع نور الدين تونسي، أن موكلها ما زال ملتزما بالإضراب عن الطعام الذي شرع فيه منذ يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، وأن إدارة سجن وهران قامت بنقله من قاعة الاحتباس التي كان فيها إلى غرفة انفرادية.

وذكرت عائلته لـ"الخبر" أنها وجدته يوم الجمعة الماضي في آخر زيارة له في حالة صحية متدهورة. وأنه رفض توقيف إضرابه عن الطعام.

يذكر أن المبلغ عن الفساد، تم توقيفه يوم 21 سبتمبر الماضي، من أمام مسكنه في حي الحمري من طرف الشرطة، بأمر من النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، وبعد يومين من التحقيق الأمني، تم تقديمه أمام نيابة محكمة فلاوسن يوم 23 سبتمبر التي وجهت له تهم إهانة قضاة، والتخابر مع جهات أجنبية. وأمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس المؤقت. وهو الذي كان قد وجه أياما قبلها رسالة إلى وزير العدل يطلب فيها الحماية التي يضمنها القانون الجزائري للمبلغين عن الفساد.